La Città della Pizza, tutti pazzi per “Il Segreto dell’Uva” di Raffaele Di Stasio

La Città della Pizza a Roma è l’evento popolare più famoso dell’anno dedicato al piatto più amato degli italiani e nel cast dei 60 migliori pizzaioli d’Italia quest’anno è stato protagonista anche Raffaele Di Stasio. Il titolare della Verace Assaje di Lissone (provincia di Monza e Brianza) per la prima volta ed in esclusiva per il 19 giugno ha fatto degustare le sue pizze al pubblico della Capitale riscontrando subito un immediato successo.

Curiosità

Tanta curiosità per le sue pizze, a partire da Un Cinghiale Eccittato: una pizza napoletana contemporanea con crema di pistacchio, provola delle Latterie Gargiulo e all’uscita Mortadella di Cinghiale, tarallo napoletano sbriciolato e dressing Lime. La sua pizza più richiesta e tra le più richieste in assoluto di tutta la manifestazione, come tra l’altro Il Segreto dell’Uva, una delle poche vere pizze gourmet presentate nei vari menu: Raffaele Di Stasio ha infatti preparato un impasto realizzato con Polvere di Vinaccia Sangiovese un prodotto esclusivo dell’azienda Casa Emma – Aringhieri Distribuzione attirando tra l’altro la curiosità di Stefano Callegari creatore del Trapizzino, che dopo averlo premiato nel cooking show di Alice TV non ha voluto perdere questa nuova creazione guarnita con coppa vicentina, carciofo fritto, cremoso di gorgonzola alle noci, scaglie di caciocavallo e riduzione di Sangiovese.

Città della Pizza

“Sono davvero felice del successo che hanno avuto le mie due pizze speciali preparate per La Città della Pizza. A Lissone nel mio locale Verace Assaje ho da poco rinnovato il menù ed aver potuto presentare qui due delle mie pizze più innovative è davvero un onore”, ha spiegato un emozionato Raffaele Di Stasio che nonostante gli appena 29 anni di età si è dimostrato uno dei pizzaioli capaci di unire tradizione e innovazione. Un successo travolgente, che spera di poter replicare presto in altre occasioni.

Potete gustare quindi le sue pizze alla Verace Assaje di Lissone con servizio al tavolo o a Bovisio Masciago con l’asporto, presto verranno annunciate importanti novità tramite i suoi seguitissimi social network dato che dopo la vittoria nel programma televisivo adesso viaggia su Instagram verso i 50 mila followers.



var url183299 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=183299”;

var snippet183299 = httpGetSync(url183299);

document.write(snippet183299);