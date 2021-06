Raggi: “Approvato il progetto per il restauro del portale d’ingresso del Casale della Cervelletta”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo approvato il progetto per il restauro e la messa in sicurezza del portale d’ingresso e dell’androne del Casale della Cervelletta che consentirà a Roma Capitale di partecipare al bando “I luoghi del cuore” promosso dal Fondo per l’ambiente italiano (FAI) e finalizzato al recupero di beni culturali e ambientali.

Un’operazione che nasce dalla collaborazione con i cittadini che riuniti nel comitato Uniti per la Cervelletta hanno sostenuto il progetto sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’università RomaTre. Un bel lavoro sinergico.

Dopo circa venti anni di abbandono e degrado abbiamo concluso i lavori di messa in sicurezza della torre e a breve inizieranno i lavori di recupero di parti del casale.

Vogliamo restituire e rendere fruibile l’edificio. La partecipazione al bando del FAI è l’occasione per un ulteriore passo in questa direzione. Sempre insieme ai cittadini.