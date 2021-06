FedexTnt, Fratoianni: “Il governo si svegli e agisca per riportare la legalità in questo settore”

Quanto è accaduto questa notte davanti alla #FedexTnt di Tavazzano (LO) è assurdo e inaccettabile.

Si è permesso ad una milizia privata di effettuare una vera e propria aggressione squadrista ai danni dei lavoratori in sciopero, provocando una decina di feriti, di cui uno poi ricoverato in condizioni critiche.

Ed è evidente dalle prove video che le forze dell’ordine presenti non sono intervenute prima.

Poteva essere una strage

Bene che il Ministro del Lavoro abbia chiamato il questore. Ma non basta. Non può bastare.

La Ministra dell’Interno dovrà venire in Parlamento e spiegare cosa è successo.

Ne abbiamo abbastanza di aziende della logistica che frodano il fisco, inventano false cooperative, sfruttano i lavoratori e molto altro.

Il governo si svegli e agisca per riportare la legalità in questo settore .



