Lezzi: “Egregio Dott. Scanzi, La invito a riflettere…”

Egregio Dott. Scanzi, La invito a riflettere – utilizzo la massima cautela che si deve a colui che riesce a diventare più verde di un rospo quando viene contraddetto – sulla previsione messa nero su bianco nel post che ha condiviso.

Le ricordo, infatti, che non mi sono affatto dimessa dal M5S e sono, ad ora, ancora iscritta, sospesa e non espulsa se non dal gruppo parlamentare per un atto di protervia del capo politico perpetuo che, peraltro, capo politico non era già più neanche quando stabilì l’allontanamento dai gruppi di decine di parlamentari tra deputati e senatori.

Ho presentato ricorso al Tribunale di Roma contro la sospensione, come avevo promesso, in quanto vorrei che un’autorità terza potesse stabilire se sono stata io a non rispettare le regole oppure lo ha fatto il capo politico perpetuo impedendo l’attuazione dello statuto che prevedeva una seconda votazione su una scelta già assunta entro 5gg dalla prima consultazione. Inoltre, ritengo, e non sono la sola, che il quesito non abbia lontanamente rispettato quanto poi si è realizzato con la composizione del governo Draghi.

Questioni burocratiche per una vicenda strettamente politica che non si è voluta affrontare come tale. Vado avanti ma, nonostante non manchino le proposte, il mio sentire è quello del M5S che ho conosciuto 15 anni fa (dal primo VDay) e quindi non aderisco a nessun altro vecchio partito e ne renderò conto a mio figlio quando gli racconterò che sua madre ha preferito tirare dritto anziché prendersi dei gran vantaggi che avrebbero reso la sua vita molto più semplice. Solo a lui, agli elettori, agli attivisti soprattutto ma non certo a Lei.

Sa perché di Lei mi importa poco?

Perché non ha risposto minimamente a tutto il resto delle domande che Le ho posto dalla campagna delle regionali in Puglia in poi.

Ad esempio perché avete negato spazio sul vostro giornale ad Antonella Laricchia, denigrata di continuo ma la cui voce doveva restare soffocata. È un vostro diritto, per carità.

Sarebbe interessante che Lei raccontasse cosa pensa di Emiliano che va a pranzo a stipulare il patto delle ostriche con lo stato maggiore della Lega foggiana all’indomani dell’arresto per corruzione del sindaco Landella. Sarebbe altresì gradita una sua parola sull’assessore pugliese prescritto nel processo Ex- Ilva in cui, ironia della sorte, la regione Puglia era anche costituita parte civile.

Non mi ha mai risposto su tante questioni. Non insisto, rischierebbe di incartarsi tipo uno che conosco che ha fatto il furbetto con il vaccino.

Buona vita.

