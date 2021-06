Roma, controlli anticovid al contrasto sull’abusivismo commerciale

La Polizia Locale, in attuazione al piano di controlli predisposto dal Comando Generale per questo fine settimana, ha svolto mirate verifiche per il rispetto delle vigenti misure anti-Covid e per contrastare fenomeni illeciti legati alla vendita irregolare di alcolici e all’abusivismo commerciale. Particolare attenzione sul litorale romano e nelle zone della movida: oltre gli 70 illeciti contestati e due le chiusure di minimarket, già in precedenza diffidati per la distribuzione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Dopo i controlli eseguiti venerdì sera

Dopo i controlli eseguiti venerdì sera presso alcuni stabilimenti di Ostia, con la chiusura di un locale scattata per violazioni amministrative, ieri le pattuglie hanno proseguito l’attività di vigilanza nelle località maggiormente frequentate del litorale, effettuando accertamenti capillari presso esercizi commerciali e a contrasto della vendita illegale di merce su area pubblica: in piazza Anco Marzio e nei pressi del pontile i caschi bianchi hanno sequestrato oltre un centinaio di articoli, perlopiù dispositivi elettronici e giocattoli costituiti da materiale scadente e non a norma, potenzialmente dannosi per gli acquirenti. La lotta all’abusivismo commerciale ha riguardato anche altri quartieri della Capitale, tra cui Trastevere, dove gli agenti hanno proceduto al sequestro penale di un ingente quantitativo di prodotti contraffatti, soprattutto borse e portafogli.

Oltre alle verifiche di polizia amministrativa

Oltre alle verifiche di polizia amministrativa, le pattuglie hanno svolto numerosi controlli per la sicurezza stradale e per il rispetto della normativa in vigore per la tutela della salute collettiva, con presidi particolari nei luoghi maggiormente frequentati: in alcuni casi, come a Largo degli Osci a San Lorenzo e nelle piazza di Trastevere, il personale ha dovuto procedere alle chiusure temporanee per la formazione di assembramenti che impedivano l’osservanza delle regole anti- contagio.