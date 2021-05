«Queste opposizioni sono semplicemente vergognose e fanno sciacallaggio anche sulla morte del grande Gigi Proietti, patrimonio della romanità e dell’Italia intera. Dal Pd, passando per Carlo Calenda per arrivare alle figurine della destra tutti questi signori hanno fatto circolare la clamorosa bufala secondo cui il Cimitero monumentale del Verano non avrebbe posto per ospitare la salma dell’attore. Tutto falso chiaramente. In una nota stampa congiunta, la famiglia Proietti, AMA S.p.A. e Roma Capitale hanno infatti affermato di operare in stretto raccordo riguardo alle operazioni di sepoltura della salma di Gigi Proietti secondo le disposizioni della stessa famiglia del grande artista italiano.

La richiesta riguarda la concessione

La scorsa settimana, i familiari di Gigi Proietti hanno individuato e scelto la soluzione più idonea tra quelle visionate, comunicandola ad AMA e agli uffici preposti di Roma Capitale. La richiesta riguarda la concessione di un’area per cappella da edificare, collocata nella parte nuova del cimitero Verano, vicino al Sacrario Militare. In ultima istanza era stata fatta circolare l’altra clamorosa bufala secondo cui le ceneri di Gigi Proietti sarebbero state indirizzate verso il cimitero di Porchiano del Monte in Umbria: la sindaca Laura Pernazza ha prontamente smentito tutto affermando di non saperne nulla.

A questi signori delle opposizioni dico: fate pena, siete solo degli sciacalli che non si fermano nemmeno di fronte alla morte».

Lo dichiara in una nota Giuliano Pacetti, capogruppo del M5S in Campidoglio.