Raggi: “È stato un onore, per me, partecipare all’inaugurazione dell’iniziativa Codice Rosa”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

È stato un onore, per me, partecipare all’inaugurazione dell’iniziativa “Codice Rosa”, il percorso oncologico per le donne con urgenze ginecologiche, qui al Policlinico Universitario Gemelli: un posto dove l’altissima qualità delle cure mediche va di pari passo con ricerca e innovazione. Codice Rosa garantirà alle pazienti un supporto clinico, morale e psicologico, in una sorta di corsia preferenziale. Potranno contare su un approccio personalizzato, un abbraccio a 360 gradi per aiutarle a combattere questa dura battaglia. Non saranno sole e saranno seguite in tutti i loro bisogni.

In particolare, l’Associazione Oppo e le sue stanze e l’Associazione Loto Onlus. Vi ringrazio veramente per quello che fate ogni giorno con passione, professionalità e dedizione.

Voglio, infine, ricordare a tutti l’importanza della prevenzione. I dati ci dicono che circa nel 90% dei casi, la diagnosi precoce consente di superare la malattia senza procedure invasive.

Per questo, la Città Metropolitana di Roma ha donato un camper alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli: un presidio mobile di prevenzione per lo screening del tumore al seno, gestito dall’associazione Komen Italia.

Inoltre, in occasione della “Race for the cure”, insieme a Susan G. Komen Italia abbiamo realizzato la “Kids for the cure”, una mini corsa dedicata ai più piccoli, con oltre mille partecipanti di 12 istituti della Capitale, che prevede attività didattiche e seminari educativi, dedicati al tema della salute.

Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Il tumore è una malattia che spaventa, è vero, ma oggi ci sono i mezzi per affrontarlo in maniera efficace. Ogni controllo è fondamentale per la nostra salute e per il nostro benessere. Non dimentichiamolo.