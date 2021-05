Disney Italia e MediCinema Italia insieme per ispirare atti di coraggio e gentilezza

The Walt Disney Company Italia e MediCinema Italia Onlus, con la partecipazione speciale di Noemi, hanno unito le forze ancora una volta per portare conforto, ispirazione e opportunità a chi ne ha più bisogno. In occasione del lancio della nuova campagna Noi Principesse Sempre che vede le Principesse Disney ambasciatrici contemporanee di coraggio e gentilezza e l’uscita della collezione gratuita di racconti inediti intitolata Storie di Coraggio e Gentilezza, Disney Italia e MediCinema hanno infatti deciso di creare momenti speciali ispirati alle Principesse per i piccoli pazienti supportati da MediCinema Italia Onlus.

Storie di Coraggio e Gentilezza

Storie di Coraggio e Gentilezza, l’inedita raccolta digitale di 14 nuovi racconti con protagoniste le Principesse e Regine Disney, è pensata per ispirare atti di gentilezza nei bambini di tutto il mondo e, proprio per questo, ogni storia è dedicata a ragazze e ragazzi supportati da diverse charity europee protagonisti di atti di coraggio e gentilezza nella vita reale. In Italia, questi modelli di coraggio e gentilezza sono stati individuati proprio grazie a MediCinema Italia Onlus che, con le sue iniziative ed esperienze legate al cinema, aiuta i pazienti a costruire resilienza emotiva. I protagonisti italiani delle dediche speciali sono:

Elisa, 10 anni – ha aiutato gli altri a sognare in grande. Ha usato la sua creatività e l’amore per l’arte per disegnare una T-shirt per raccogliere fondi per MediCinema.

Francesco, 14 anni – ha dimostrato gentilezza sostenendo e aiutando il suo fratellino Matteo, affetto da paralisi cerebrale.

Momenti che Contano

La collaborazione di lunga data tra The Walt Disney Company Italia e MediCinema Italia è un esempio di come, lavorando insieme e utilizzando le storie e i personaggi Disney, sia possibile creare momenti di condivisione unici per i bambini e i loro cari, proprio quando ne hanno più bisogno. Per questo Disney e MediCinema hanno voluto creare un ricco programma dedicato ai piccoli pazienti degli ospedali del network di MediCinema:

Il mese delle Principesse Disney

Al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, dove MediCinema Italia è presente dal 2016 con la prima sala cinema integrata in un ospedale italiano, il mese di maggio è interamente dedicato alle Principesse Disney: grazie alla tecnologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, i pazienti dell’ospedale potranno vedere una selezione di film con protagoniste le Principesse Disney direttamente sui monitor tv presenti in tutti i reparti dell’ospedale.

Il mese di maggio segna un altro importante evento: la riapertura della sala MediCinema presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. I pazienti milanesi potranno quindi prendere parte alle celebrazioni a tema Principesse direttamente sul grande schermo tornando a vivere la magia delle Principesse Disney direttamente nella sala cinema inaugurata nel 2018.

Noemi per MediCinema Italia

La cantante Noemi è interprete d’eccezione per l’Italia del singolo “Un Nuovo Inizio”, colonna sonora della campagna Noi Principesse Sempre in arrivo prossimamente su tutte le piattaforme digitali. Ma oltre a interpretare la canzone, Noemi si è prestata con entusiasmo alla causa benefica di MediCinema Italia Onlus dando voce al racconto di Cenerentola contenuto in Storie di Coraggio e Gentilezza in un video dedicato. Il video della lettura della storia sarà mostrato in anteprima proprio ai bambini di MediCinema e sarà poi reso disponibile per tutti sul sito di MediCinema (https://www.medicinema-italia.org/).



Illustrazione tratta dal racconto di Cenerentola.

“Sono felice di aver avuto l’occasione di aiutare MediCinema Italia e Disney Italia a ispirare i bambini e le bambine in ospedale. Mi sento molto vicina ai valori di questa iniziativa e, come Ambasciatrice della campagna dedicata alle Principesse, sono convinta che tutti con la forza del coraggio e della gentilezza possiamo aiutare gli altri e realizzare i nostri sogni” – ha detto Noemi.

“È sempre un’emozione poter contare sulla costante collaborazione di Disney Italia e siamo davvero lieti di essere parte di questa campagna ispirata alle Principesse. Coraggio e gentilezza sono valori universali che sentiamo molto vicini, li riconosciamo in tutti i nostri volontari e nelle famiglie dei nostri bambini che, come dimostrano Elisa e Francesco, sono i primi a prodigarsi per il prossimo. – ha commentato Fulvia Salvi, Presidente MediCinema Italia Onlus – Un grazie speciale a Noemi che ci ha aiutati a regalare ai bambini in ospedale un momento magico e a tutti coloro che, con gentilezza, hanno reso possibile questo contenuto, come l’Hotel De La Ville che ci ha ospitati per lo shooting”.

“È sempre bello poter lavorare con MediCinema Italia Onlus per portare la magia delle nostre storie e dei nostri personaggi ai bambini in ospedale, ancor di più quando farlo vuol dire trasmettere valori importanti come quelli rappresentati dalle nostre Principesse ed aiutare a creare momenti indimenticabili per le famiglie che vivono momenti difficili” – ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia.

Tutti i racconti di Storie di Coraggio e Gentilezza e le bellissime illustrazioni che li arricchiscono possono essere scaricati, gratuitamente, dal sito di Sorrisi.com partner dell’iniziativa: https://www.sorrisi.com/cinema/disney-noi-principesse-sempre.