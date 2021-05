A Nepi cresce l’attesa per la venticinquesima edizione del Palio dei Borgia

Conferenza di chiusura (in presenza e in streaming)

Imperdibili la visita guidata spettacolarizzata alla Rocca: ‘Nepetis Mirabilia: i cavallier, l’arme, gli amori” , in cui prenderanno vita le storie di Cesare, Lucrezia Borgia ed Alessandro VI con una suggestiva messa in scena negli spettacolari ambienti dell’edificio storico e lo spettacolo teatrale “L’ inganno apparente”, novità di quest’anno.

Il Palio dei Borgia si terrà a Nepi dal 17 al 27 giugno, sarà sicuramente differente dagli altri anni, ma non per questo meno suggestivo.

Una decisione difficile da parte dell’Ente Palio dei Borgia ma presa con entusiasmo e voglia di dare un forte segnale di presenza. Non ci saranno le taverne aperte, ma ad accogliere i visitatori un programma culturalmente ricco che ci proietterà in quel lontano 1499 quando a governare la città di Nepi fu il misterioso e affascinante personaggio di Lucrezia Borgia.

