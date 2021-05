Frosinone, sfalcio erbe e manutenzioni nei quartieri

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato all’ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, sta proseguendo nell’attività di taglio erba su tutto il territorio comunale, allo scopo di contribuire a valorizzare ulteriormente l’ornato cittadino e il decoro dei beni pubblici comunali oltre che il profilo della sicurezza. Nei prossimi giorni, gli addetti saranno al lavoro a Corso Lazio, Via Le Rase, Colle del Vescovo, Via San Giuliano, Via Gaeta, Via Pratillo, Via Cerceto, via della Dogana, Via Armando Fabi (rotatorie comprese), Via Casale Ricci, Via Emanuele Buscaglia, Via Sodine, Via Agusta, via delle Cinque Vie, Via Ecetra, Via degli Anziati, Viale Enrico Fermi (ex Vado la Lena), via Fosse Ardeatine e Maniano.

Giorni scorsi

Nei giorni scorsi, invece, il taglio erba è stato effettuato nelle aiuole in Via Maria (compreso il parcheggio di Via Vittorio Valle); via Marco Tullio Cicerone, compreso parcheggio; Via Casilina Nord; Via La Torre; Via Cavoni; Via Tommaso Landolfi; Via Fedele Calvosa (da via Tommaso Landolfi a Monti Lepini); Via Cesare Terranova; Viadotto Ernesto Biondi; Viale Mazzini; Viale Roma; Via San Gerardo; viale Napoli; Via Casilina Sud; Zona Fornaci; Via Monti Lepini.