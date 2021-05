Fratoianni: “Cosa fa il ministro Giorgetti? Nulla, dorme beatamente”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Stamattina a #Fabriano c’erano gli operai in manifestazione contro la chiusura di Elica. E ne ho parlato in TV.

Le aziende sane che delocalizzano sono una #truffa.

Un caso emblematico è proprio quello di #Elica. Vogliono andarsene in Polonia dopo aver preso i soldi della cassa integrazione. Ma la politica non ne parla, forse perché il socio di maggioranza è un ex senatore di #ForzaItalia. Noi siamo gli unici a farlo e abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare in merito.