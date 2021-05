Raggi: “Roma ha un legame millenario con l’acqua”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Mi ha fatto veramente piacere partecipare alla cerimonia di premiazione del Contest Acea Scuola Digital “DifendiAMO l’Acqua”. Tutti gli studenti che hanno gareggiato hanno dimostrato una grande creatività e un forte senso di responsabilità nei confronti del nostro ambiente. Li ringrazio tutti, ringrazio i loro insegnanti e Acea per aver realizzato questo progetto. I miei complimenti vanno soprattutto alle scuole vincitrici, che con il premio ottenuto avranno la possibilità di acquistare materiale per la didattica online.

Un elemento prezioso sul quale abbiamo investito molto in questi anni. Voglio ricordarvi Waidy, l’app multiservizi realizzata da un team di sviluppatori del Gruppo Acea, che ci permette per esempio di individuare le fontane, i nasoni o le case dell’acqua a noi vicine.

Continuiamo a lavorare per rendere Roma sempre più sostenibile. Lo dimostra un grande risultato che la nostra città ha raggiunto: grazie agli investimenti di Acea, in quasi quattro anni abbiamo diminuito gli sprechi dell’acqua: le perdite della rete idrica sono passate dal 43,2% del 2017 al 29,5% del 2020.