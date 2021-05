Fratoianni: “Non so voi, ma io so cosa guardare questa sera”

Italia Viva ha annunciato un’interrogazione parlamentare contro Report, ipotizzando che abbia pagato, tramite la #Rai, 45mila euro una fonte per “confezionare” un servizio contro #Renzi. Tutto questo dopo l’annuncio della puntata di questa sera sull’incontro del leader di Italia Viva con un agente dei servizi segreti italiani durante la #crisidigoverno.

Poco dopo è arrivata la smentita ufficiale della trasmissione e il servizio andrà in onda come previsto

Sinceramente non capisco. Fino a poche ore tuonavano contro il tentativo di censura della Rai. Ora sono loro che, in maniera nemmeno troppo sottile, cercano di screditare e gettare fango sul lavoro d’inchiesta giornalistica.

Siamo 41esimi nella classifica per la #libertàdistampa, ultimi in Europa. In questi casi si capisce bene perché.

Non posso quindi che condividere le parole di Sigfrido Ranucci. Non so voi, ma io so cosa guardare questa sera.