Raggi: “Una vittoria per tutti i cittadini onesti”

I vertici della più grande piazza di spaccio a Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, sono stati azzerati. Una vittoria per tutti i cittadini onesti che abitano quel quartiere e che meritano una città sicura. Grazie a un’importante operazione dei Carabinieri, sono state arrestate 51 persone, tutte appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico.

Nella lista dei fornitori c’era anche un esponente della famiglia Spada, che tutti noi ben ricordiamo.

Punizioni gravissime per chi sbagliava, sequestri di persona ai danni di chi era “infedele”: erano questi i metodi utilizzati da chi, senza alcuno scrupolo, teneva in piedi questo sistema e per cui è stata riconosciuta anche l’aggravante per metodo mafioso.

Il clima a Roma, però, sta cambiando e l’operazione di martedì mattina lo dimostra. Sistemi di questo tipo possono essere scardinati, le piazze di spaccio possono essere smantellate.

Non si tratta solo di ripristino della legalità, ma di un segnale forte per tutti coloro che vogliono riappropriarsi dei propri spazi. Roma non ha paura.