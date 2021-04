Fiumicino, via del Faro: minaccia l’ex compagnia sotto casa, arrestato un romeno

In via del Faro, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fiumicino, hanno arrestato M.V., romeno di 41 anni. L’uomo infatti, con a carico un divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, si recava a casa di questa in preda ad uno stato di alterazione psico-fisica indotta dall’abuso di alcol.

L’uomo ha opposto resistenza

Quando gli agenti sono giunti sul posto, l’uomo in escandescenza, ha opposto resistenza all’allontanamento dalla casa come prescritto dal Giudice nella misura cautelare in atto e quindi arrestato.