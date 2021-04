Frosinone, libri gratuiti per le difficoltà pediatriche

La giunta Ottaviani ha approvato la delibera per la concessione di patrocinio all’iniziativa “Giunti Insieme” a cura dell’Associazione Polisportiva Insieme 91 e della Libreria Giunti Al Punto.

Dare spazio e visibilità

È infatti impegno dell’Amministrazione Comunale dare spazio e visibilità alle attività di valenza culturale, artistica e sociale del territorio. In particolare, l’Associazione Polisportiva Insieme 91, quale ente no-profit, ha scelto di collaborare per finalità sociali con la Libreria Giunti al Punto di Via Armando Fabi, per la donazione di libri a piccoli lettori. L’associazione, nella persona del Presidente, Thaira Mangiapelo, ha ringraziato la libreria per l’iniziativa benefica, che prevede la donazione di 53 libri (vari volumi) alle Politiche Sociali del Comune, che ne indicherà la destinazione per le strutture che accolgono bambini in difficoltà e/o affetti da malattie pediatriche.

L’amministrazione Comunale, oltre a concedere il patrocinio non oneroso alla lodevole iniziativa e a accettare la donazione in questione, ha espresso apprezzamento e gratitudine nei confronti dell’associazione e della libreria, che hanno profuso impegno e dedizione nel realizzare una attività meritoria.