Fratoianni: “Cancellate il condono e aiutate le famiglie che sono in difficoltà oggi!”

Cancellate il condono e aiutate le famiglie che sono in difficoltà oggi!

In questi giorni stanno arrivando le bollette delle utenze energetiche nelle case dei cittadini, per altro con un aggravio del 4% rispetto ai mesi scorsi.

In particolare, le bollette più pesanti sono quelle del gas, visto che riguardano l’utilizzo del riscaldamento nel periodo invernale.

In molti mi stanno scrivendo

Mi dicono che non ce la fanno, che hanno perso il lavoro, che devono decidere se pagare le utenze o mettere un piatto a tavola. Nell’ultimo anno la pandemia ha regalato un milione di disoccupati in più.

E ogni volta che leggo le parole disperate, penso che il governo ha sprecato 1.3 miliardi di euro per il condono di tasse non pagate dieci anni fa!

Una proposta: cancellate il condono e quei soldi vengano dati a chi non può pagare le utenze oggi.