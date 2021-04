Frosinone, approvata variante pista ciclopedonale viale Olimpia

La giunta Ottaviani ha approvato il progetto di variante relativo ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale e a rifacimento del manto stradale di viale Olimpia, che costeggia lo stadio comunale “Benito Stirpe”.

Maggiore fruibilità

Gli interventi, in funzione di una maggiore completezza, fruibilità e sicurezza del complesso stesso, sono inclusi nel progetto presentato dalla società Together infrastrutture sportive, per la valorizzazione ulteriore delle aree esterne dello stadio comunale. La delibera tiene conto anche del parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il cui verbale, datato novembre 2020, esprimeva la necessità di procedere alla rimozione totale dei New Jersey in cemento posizionati a delimitazione della pista ciclopedonale lungo viale Olimpia. Il progetto di variante dei lavori, presentato dal privato, è quindi finalizzato al miglioramento della fruizione della infrastruttura pubblica, con un quadro economico dei lavori pari a € 645.000, senza alcuna modifica rispetto al progetto originale approvato in precedenza, ed è inoltre coerente con i contenuti del verbale della commissione provinciale di vigilanza sul pubblico spettacolo.

La proposta progettuale di variante non implicherà costi in carico all’amministrazione comunale, in quanto ogni ulteriore adempimento e/o lavorazione necessaria sarà eseguita a cura e spesa del concessionario privato.