Fratoianni: “Comprate più bus e treni!”

Così Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Come si può parlare di #riaperture quando non si riesce nemmeno a garantire un servizio essenziale come questo?

È necessario acquistare più mezzi, effettuare più sanificazioni e adottare maggiori precauzioni. In breve, il #trasporto pubblico deve essere una priorità. Lo diciamo da tempo.

È il momento che il governo ascolti e intervenga.