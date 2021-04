Raggi: “Non abbassiamo la guardia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Anche durante questo week end gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per garantire la sicurezza e il rispetto delle misure anti-contagio in città.

L’attività di vigilanza è stata potenziata: in poco più di 24 ore sono state registrate oltre 80 violazioni ed eseguiti oltre 5.000 controlli, che andranno avanti a ritmo serrato oggi e domani.

Una task force dedicata è impegnata nelle zone del litorale romano, come il lungomare di Ostia, i parchi e le Ville Storiche: oltre alle pattuglie sono in corso le verifiche da parte di agenti in bici, per scongiurare il rischio di assembramenti.