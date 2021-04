Raggi: “Da domani e fino al 5 aprile, l’Italia sarà in fascia rossa”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Questo significa che si potrà uscire di casa solo per urgenze, motivi di salute o di lavoro. I dati che arrivano dagli ospedali ci invitano alla massima prudenza.

Faccio un appello a tutti voi: rispettiamo le regole in modo da non vanificare gli sforzi fatti sinora. Sono consentite entro certi limiti le visite ai familiari, ma evitiamo spostamenti non strettamente necessari e assembramenti.

Condivido l’appello alla responsabilità del Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. I controlli delle Forze dell’Ordine e quelli della Polizia Locale proseguiranno, ma in questo momento è il nostro senso di responsabilità a fare la differenza, soprattutto in vista del weekend che ci aspetta.

Siamo abituati a vivere le festività come un’occasione per stare insieme, per ritrovarci: anche quest’anno, però, dobbiamo attenerci scrupolosamente alle misure anti-contagio, ai provvedimenti varati dal Governo a tutela di tutti noi. Non possiamo neanche immaginare uno stato di polizia. Dimostriamo che sappiamo regolarci da soli, che sappiamo evitare gli eccessi.

Lo scorso anno gli italiani e i romani hanno dato dimostrazione di maturità e senso di responsabilità. Ci aspetta un’altra prova importante. La supereremo insieme.

L’anno che ci siamo lasciati alle spalle e i mesi trascorsi sono stati veramente duri, lo sappiamo

Abbiamo rinunciato a molte cose, ma dobbiamo continuare a tenere duro. Lo dobbiamo a tutte le persone che si sono battute in prima linea per garantire un minimo di normalità: infermieri, medici, cassieri, forze dell’ordine e tutti coloro che stanno mandando avanti il Paese. Tanti hanno perso la vita. Dobbiamo evitare che accada nuovamente.

Dobbiamo tenere duro ancora. Lo scorso anno non si intravedeva una via di uscita, adesso sì. In più andiamo incontro alla bella stagione, che dovrebbe limitare la diffusione del virus.

Non sprechiamo i sacrifici fatti finora. Vi chiedo allora ancora uno sforzo, per dare valore ai sacrifici già fatti. E’ l’unico modo per uscire al più presto da questa situazione. Dobbiamo andare avanti, insieme. #NonAbbassiamoLaGuardia