Di Giovanni-D’Alessio, M5S: “Il Camping Internazionale di Castel Fusano è un patrimonio da tutelare”

Il Dipartimento Turismo di Roma Capitale, dietro richiesta del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, stante la scadenza del titolo concessorio, ha chiesto la revoca dell’autorizzazione all’attività del Camping Internazionale di Castel Fusano sito in Via di Castel Fusano.

A tal proposito oggi, in consiglio municipale, abbiamo presentato un documento che vuol cercare di cambiare il paradigma per il quale, in attesa di un bando, si deve pensare a tutelare in questi espliciti casi il bene della collettività, proprio per evitare che determinati siti vadano a finire nel degrado.