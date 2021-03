Regione Lazio, prorogati i termini pacchetti vacanza per disabili

La Regione Lazio ha prorogato i termini per i Pacchetti vacanza per persone con disabilità. La presentazione delle domande, la cui scadenza originaria era prevista per il 31 marzo 2021, potrà essere effettuata entro le ore 24 del 30 aprile 2021. I soggetti che hanno già presentato domanda, e coloro che lo faranno entro i nuovi termini, potranno realizzare i soggiorni entro il 21 giugno 2021 (il termine precedente era il 31 maggio 2021). A darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli.

Si tratta del secondo rinnovo da parte della Regione Lazio che già a novembre scorso aveva posticipato i termini di presentazione delle domande.

Le parole dell’Assessore Troncarelli

“È il primo investimento in soggiorni estivi per disabili adulti, realizzato dalla Regione Lazio – spiega l’Assessore Troncarelli -. Il bando mette a disposizione 7 milioni di euro e con questi fondi si intende coprire il costo sia per gli utenti sia per gli operatori che li accompagnano.

Siamo così intervenuti in maniera concreta per aiutare le persone con disabilità, giovani e adulte, a recuperare uno spazio di socialità e di aggregazione tra pari, in autonomia dal contesto familiare, e comunque in un contesto educativo ed assistenziale che sia anche di sollievo per le loro famiglie.

L’attuale situazione epidemiologica ha influito nella vita di tutti i cittadini e in particolare in quella delle persone più fragili e vulnerabili – commenta l’Assessore –. Il perdurare dell’emergenza socio-sanitaria ha privato le persone con disabilità della dimensione relazionale fuori dalla famiglia ed ha limitato le opportunità di inclusione.

Abbiamo così ritenuto opportuno agevolare la partecipazione ai soggiorni, in considerazione del loro valore relazionale e terapeutico, prolungandone i termini”.

Come partecipare

Restano invariate le modalità di partecipazione, ovvero esclusivamente per via telematica tramite la Piattaforma efamily disponibile all’indirizzo https://www.efamilysg.it/pacchetti-vacanze/piattaforma-efamily.html. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde gratuito 800.279.948 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30) oppure scrivere a info@efamilysg.it.