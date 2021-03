Fratoianni: “Non siamo in guerra, ma le nostre armi uccidono in tutto il Medio Oriente”

Così l’Onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Non siamo in guerra, ma le nostre armi uccidono in tutto il Medio Oriente. Uccidono i curdi bombardati dal regime turco, uccidono in Yemen a causa delle offensive del regime saudita. Uccidono in #Egitto, ma questo lo sappiamo bene. Infatti, nonostante l’atroce omicidio di #GiulioRegeni e la crudele detenzione da oltre un anno di #PatrickZaki, il nostro Paese continua a vendere armi al regime egiziano.

Grazie alle enormi somme in ballo – nemmeno la pandemia è riuscita a fermare le fabbriche di armi – e agli stretti rapporti tra politica, esponenti delle forze armate e industria bellica.

Non possiamo tollerare ed essere complici di tutto ciò, tantomeno in nome del profitto.

Stop immediato alle esportazioni di armamenti e licenze ai regimi. In Parlamento è depositata dal 18 giugno una mozione di Paola Nugnes

ed Elena Fattori

che chiede l’embargo di armi verso l’Egitto. È il momento di approvarla.

Voglio ringraziare tutta la redazione di PresaDiretta

per l’ottimo servizio pubblico reso e lo straordinario reportage di ieri sera sul mercato delle armi nel nostro Paese, se non lo avete visto vi invito a farlo.