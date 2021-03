Raggi: “Il nostro impegno va avanti”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Fare una passeggiata sotto casa, vivere il proprio quartiere con i nostri figli, andare dal parrucchiere o fare la spesa. Sono abitudini che davamo per scontate, ma che abbiamo imparato ad apprezzare nuovamente durante questa pandemia.

Come i momenti di normalità che quanto prima ci auguriamo tutti di poter tornare a vivere. Nel frattempo il nostro impegno va avanti. In particolare ora vi voglio mostrare i lavori coordinati dal Municipio V in via del Pigneto, dove un’area destinata al parcheggio selvaggio è stata totalmente riqualificata.