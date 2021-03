Raggi: “Avremo autobus più veloci e regolari”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Molti di voi conosceranno via Portuense, un’arteria strategica per la zona sud-ovest di Roma: attraversa diversi municipi e ospita ben otto linee del trasporto pubblico, con un collegamento diretto al polo ospedaliero San Camillo-Forlanini-Spallanzani.

Qui abbiamo deciso di realizzare una preferenziale per i mezzi pubblici, tra Largo Gaetano La Loggia e via Giuseppe Belluzzo, vicino all’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Questo vuol dire garantire autobus più veloci e meno attese alle fermate

I cantieri stanno andando avanti e i lavori saranno conclusi entro l’estate.

Lungo la preferenziale protetta al centro della strada, saranno realizzate nuove pedane di fermata e corsie dedicate al transito dei veicoli privati, due per senso di marcia. Ai lati della strada sarà riorganizzata la sosta, mentre sui nuovi marciapiedi pianteremo ben 75 alberi. È un progetto complessivo che migliorerà il servizio di trasporto pubblico, riqualificando la zona.

Avremo autobus più veloci e regolari, con benefici per la viabilità e una strada più ordinata e sicura per tutti.