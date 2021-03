Raggi: “Questa mattina abbiamo piantato un bellissimo ulivo in una scuola di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina abbiamo piantato un bellissimo ulivo in una scuola di Roma, l’Istituto Tecnico Agrario Garibaldi. Lo abbiamo fatto in occasione della Festa degli Alberi nelle scuole.

Purtroppo, per le limitazioni dovute alla pandemia, non c’erano tutti gli studenti ma solo una piccola rappresentanza. Oggi più che mai è importante lanciare un messaggio di speranza e di rinascita. Piantare un albero significa contribuire al benessere del nostro ecosistema e pensare alla salute dei nostri figli.