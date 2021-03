Fratoianni: “La Spagna sperimenterà la settimana lavorativa corta a parità di salario”

Così l’Onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Forse è banale, ma credo valga la pena ricordarlo: si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Credo che questa oggi sia una battaglia fondamentale per la #sinistra.

Per questo ad Aprile 2019 abbiamo presentato una proposta di legge che chiedeva la riduzione dell’orario lavorativo a parità di salario. E la ripresenteremo. Perché è giunto il momento di discuterne seriamente. In Francia, Germania e altri paesi europei è già realtà, perché noi no?