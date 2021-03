Raggi: “Un’altra strada nuova, in attesa della prossima”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Molti di voi passano ogni giorno su via Portuense, una delle strade più importanti del quadrante sud ovest di Roma. Stiamo riqualificando il tratto tra via della Casetta Mattei e via del Trullo. È fondamentale per la viabilità del quartiere di Bravetta e consente ai cittadini di raggiungere viale Isacco Newton e la Circonvallazione Gianicolense.

In questo modo ripristiniamo decoro e sicurezza. Come vedete le operazioni sono iniziate e gli operai stanno lavorando di notte per non arrecare disagio ai cittadini.

Un’altra #StradaNuova in attesa della prossima.