Raggi: “L’amore per Roma si dimostra in vari modi”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

L’amore per Roma si dimostra in vari modi. C’è chi con grande spirito di partecipazione dedica il proprio tempo libero per prendersi cura delle aree verdi della propria città. E chi si organizza in associazioni o comitati di quartiere per rendere più bello il territorio in cui vive.

Noi siamo al loro fianco per riqualificare strade, piazze, aree ludiche dedicate ai bambini e per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla cura degli spazi pubblici.