Coronavirus, al via a Fiumicino le vaccinazioni per i farmacisti

Sono partite questa mattina le vaccinazioni dei farmacisti presso l’Hub vaccinale Lunga sosta di Fiumicino alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Emilio Croce, il presidente di Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi e il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. Presenti per la vaccinazione circa 1.300 farmacisti da tutto il territorio.

Un segnale di attenzione importante

“Un segnale di attenzione importante rivolto verso una categoria che è sempre stata in prima linea nella lotta e il contrasto alla pandemia. Le farmacie sono un presidio territoriale importante e un riferimento per i cittadini e presto, una volta immunizzati i farmacisti, potranno anche somministrare i vaccini a loro volta” commenta l’Assessore Alessio D’Amato.

“Tra tutti i professionisti della sanità i farmacisti sono certamente tra i primi protagonisti dell’assistenza di prossimità. Il servizio dei farmacisti, in quest’anno segnato dalla pandemia, è stato un riferimento indispensabile per tutti i cittadini. In questi mesi difficili i farmacisti hanno assicurato ogni giorno il loro instancabile servizio alla collettività esponendosi inevitabilmente al rischio di contagio, come peraltro dimostrano le 27 vittime di Covid registrate nella categoria.

Accogliamo quindi con grandissima soddisfazione questa giornata vaccinale dedicata a tutti i colleghi che ancora a non avevano ricevuto la vaccinazione e che potranno continuare il loro servizio con maggior serenità e con la necessaria sicurezza per loro stessi e per tutti coloro che ogni giorno si recano presso le farmacie e le parafarmacie. Questa giornata è stata possibile grazie alla sensibilità dell’assessore D’Amato e del dott. Giuseppe Quintavalle, responsabile del centro vaccinale a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti” commenta il Presidente Emilio Croce.

Grande attenzione verso una categoria a rischio coronavirus

“La Regione Lazio ed in particolare l’Assessore D’Amato hanno dimostrato con questa iniziativa grande attenzione verso una categoria che ha dimostrato in questa pandemia una grande attenzione al cittadino e, riteniamo, una grande disponibilità alle Istituzioni. Un grande ringraziamento, quindi e un apprezzamento per l’organizzazione al Direttore Quintavalle e a tutti gli operatori del centro vaccinale di Fiumicino, che hanno permesso tutto ciò. In questo momento di emergenza la Regione Lazio sta dimostrando un’efficienza che la mette ai vertici della sanità italiana” conclude il Presidente Eugenio Leopardi.