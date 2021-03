Raggi: “A Roma nessuno deve essere lasciato indietro”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Da domani a Roma gli ultraottantenni che dovranno vaccinarsi potranno raggiungere i centri gratuitamente in taxi. È il progetto “Ti accompagno io” lanciato da Fondazione Ania, Cooperativa Radiotaxi 3570, Associazione Indagini3 e Fondazione UniVerde, che ringrazio per questa bella iniziativa.

Pur essendo tra i lavoratori più colpiti dalla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria, non si sono mai tirati indietro e in questi mesi hanno dato un supporto indispensabile alla città: hanno accompagnato gratuitamente i medici e gli operatori sanitari in ospedale, hanno portato la spesa e i farmaci a casa delle persone più fragili.

A Roma nessuno deve essere lasciato indietro.