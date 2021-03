Fratoianni: “Bombe italiane…”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Perché i rapporti con l’Arabia Saudita sono così rilevanti per la politica estera dell’#italia ? Perché hanno a che fare con le armi e le guerre. Raphaël Zanotti su La Stampa ci ricorda che il governo di Matteo #Renzi aveva il vizio dell’export facile di #bombe. Durante il suo governo ha battuto ogni record, come potete vedere nel grafico in #foto, e ha autorizzato la vendita di almeno 20.000 bombe – e altri milioni di euro di armamenti – all’Arabia Saudita.

Lo ha fatto nel 2016, quando già l’Onu aveva condannato i bombardamenti dei sauditi in Yemen su scuole, ospedali e centri abitati.

Oltre 133 mila vittime, delle quali 12.000 civili, a cui si aggiungono 3,6 milioni di sfollati. Alcune di queste vittime hanno perso la vita a causa delle bombe italiane: lo sappiamo perché lo ha documentato un rapporto delle Nazioni Unite.

La guerra fa sempre schifo, ed è sempre un grande errore: tutto il mondo democratico e progressista dovrebbe esserne consapevole.

Eppure il Governo Renzi ritenne necessario autorizzare quella vendita, anche quando era ormai chiaro sulla testa di chi quelle armi rischiavano di esplodere.

5 anni dopo scopriamo che l’ex-premier, ora Senatore, prima si è trasferito in Commissione Difesa, e poi si è fatto retribuire da un’istituto controllato dal Ministro della Difesa degli acquirenti di bombe.

Tutto normale?

Sarà pure legale, ma per me è politicamente inaccettabile. Oltre che sconveniente per le relazioni internazionali dell’Italia.

Anche per questo ho presentato una interrogazione parlamentare.