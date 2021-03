Frosinone, approvato il definitivo della nuova piazza allo Scalo

La giunta Ottaviani ha approvato la delibera relativa al progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della nuova grande piazza nella zona Scalo. La delibera costituisce l’ultimo passaggio prima della gara per l’affidamento dei lavori, che avranno un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, comprensivi di arredo urbano, aree verdi e di retroilluminazione da terra. Si procederà, ora, all’appalto integrato, a seguito dell’emanazione delle «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici», con cui è stato temporaneamente reintrodotto il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo.

Tempi da concentrare

È intenzione dell’Amministrazione di ricorrere alla suddetta procedura al fine di concentrare i tempi di avvio delle lavorazioni e, pertanto, di accelerare le tempistiche dettate dalla Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha emesso il bando del valore di circa 18 milioni di euro, aggiudicato all’ente municipale.

L’amministrazione Ottaviani, per imprimere velocità al cronoprogramma, tramite lo staff di progetto interno all’Ente, ha quindi rielaborato il progetto definitivo, da porre a base di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, integrandolo con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo Schema di Contratto e il Capitolato speciale d’appalto, per un importo complessivo di € 4.866.685,03 euro.

Piazzale Kambo

Il Comune ha indicato, quale intervento cardine del progetto per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, quello inerente alla riqualificazione di piazzale Kambo. A ciò si aggiunga il concomitante investimento di Rete Ferroviaria Italiana, per la riqualificazione degli edifici di proprietà e la realizzazione di un sovrappasso pedonale al fine di incentivare l’utilizzo dei mezzi su ferro. Il Comune, così, ha di fatto concretizzato la possibilità di operare la ricucitura di due aree strategiche del Capoluogo attualmente separate dall’infrastruttura ferroviaria. In riferimento agli interventi finanziati per il Quartiere Scalo, la riqualificazione e messa in sicurezza dell’area Stazione prevedono la pedonalizzazione dell’intera superficie antistante l’edificio viaggiatori mediante l’eliminazione della viabilità di transito che attualmente separa lo stesso dalla piazza, e la rivisitazione dell’intero sistema di viabilità dell’area. Nello specifico, il progetto prevede il Piano di riqualificazione urbanistica, completamento edificio polivalente Corso Lazio, realizzazione scuola materna Corso Lazio, miglioramento sicurezza stradale e piste ciclabili, completamento verde pubblico Corso Lazio, riqualificazione area stazione ferroviaria, delocalizzazione uffici Mise, realizzazione scuola elementare Corso Lazio. Infine, si darà attuazione al protocollo d’intesa firmato il 28 giugno 2019, alla Villa comunale, per l’ammodernamento e riqualificazione dell’infrastruttura ferroviaria. Ed è anche grazie a quell’investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, tra Comune e FS, per il nuovo assetto della stazione e del quartiere, che le Ferrovie dello Stato hanno deciso di utilizzare la nuova rivisitazione urbanistica dello Scalo e della stazione, per far fermare i treni superveloci nel capoluogo, con il Frecciarossa che ha inaugurato il nuovo corso del trasporto il 14 giugno 2020.