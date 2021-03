Raggi: “Un patrimonio prezioso di cui dobbiamo prenderci cura”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nel Municipio V ci sono ben 129 spazi verdi in carico al Dipartimento Tutela Ambientale. Un patrimonio prezioso di cui dobbiamo prenderci cura. Negli ultimi giorni abbiamo eseguito operazioni di sfalcio e pulizia in diversi punti: Villa De Sanctis, l’area verde attrezzata di via dei Berio, Parco Almagià, il Giardino Achille Grandi, il Giardino Ciro Principessa, il Giardino Iolanda Rozzi a Torpignattara e le aree verdi di arredo stradale in via Oberdan Petrini.

I nostri operatori hanno effettuato operazioni di potatura in Villa Gordiani, nella zona di Tor Tre Teste. Gli interventi sono poi proseguiti su piazza Roberto Malatesta, in via delle Rose a Centocelle e in via de Pisis.

Vi sto parlando di un patrimonio naturale immerso in una zona abitata da tantissime persone. Piccoli interventi come questi diventano quindi necessari per mantenere le nostre aree verdi pulite e soprattutto sicure.