Raggi: “Il Municipio II è uno dei più verdi di Roma”

Il Municipio II è uno dei più verdi di Roma. Un ambiente naturale di 3,2 milioni di metri quadrati e di 16 ville storiche, da Villa Borghese a Villa Ada. Proprio tra queste bellezze, siamo intervenuti con una serie di operazioni di sfalcio.

Villa Paganini, Villa Chigi, Villa Borghese, Villa Massimo, Villa Balestra, piazza Priscilla e le aree verdi del Villaggio Olimpico.

I nostri tecnici del Servizio Giardini si sono messi all’opera, eseguendo interventi di potatura sulle alberature in via dei Campi sportivi e in via Lanciani.

In piazza Verbano e nel giardino delle Crocerossine sono state tolte le foglie secche dalle palme. Mentre nella bellissima Villa Borghese sono in corso le operazioni di sfalcio e di potatura. Stessa cosa per quanto riguarda Villa Ada, una delle ville storiche più grandi di Roma.