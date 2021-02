Raggi: “Atac deve rimanere pubblica, in mano ai cittadini”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Atac deve rimanere pubblica, in mano ai cittadini. Questa per noi era e rimane l’unica scelta possibile. Garantire un servizio di trasporto pubblico migliore per tutti, per chi vive in centro così come per chi vive nelle periferie. È sempre stato questo il nostro obiettivo. Lo abbiamo sempre sostenuto con coerenza e trasparenza.

Per questo continuiamo a dire “no” alla liberalizzazione del trasporto pubblico a Roma. Lo abbiamo ribadito anche oggi durante l’Assemblea capitolina sui risultati dei referendum consultivi.