Associazione Medici Ambiente, il I° step Studio post Covid

L’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia per il Comune di Anagni, con intuizione e netta anticipazione, ha già da tempo completato il I° STEP osservazionale nei confronti di 22 pazienti della popolazione anagnina, risultati affetti da COVID-19 durante la prima fase pandemica, relativamente il periodo febbraio-maggio 2020. Il Follow up respiratorio, realizzato dall’Associazione Medici con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e di BancAnagni, gestito seguendo l’impronta dei dettami della British Toracic Society, ha previsto e prevede a tutt’oggi la valutazione a medio e lungo termine delle sequele della malattia Covid-19, secondaria all’infezione da Sars-CoV2. I Medici incaricati, terminata ormai da tempo l’osservazione a distanza di circa 12 settimane dalla dimissione ospedaliera o dalla dichiarata guarigione, hanno avviato il II° STEP osservazionale previsto per il follow-up nel medio termine, con programmazione di completamento futuro attraverso l’attuazione del III° STEP ad un anno dalla prima valutazione.

A parte le conseguenze possibili a carico di altri organi, a proposito di polmoni, “la fibrosi polmonare” sta costituendo una sfida del post-Covid. E’ pertanto indispensabile a scopo preventivo rispetto la possibile evoluzione in fibrosi e quindi verso l’insufficienza respiratoria cronica, il controllo dei pazienti ed il trattamento, laddove giudicato necessario, con terapia farmacologica e/o riabilitativa. Il tema delle conseguenze del COVID-19 emerge proprio con l’osservazione dei pazienti rientrati nella quotidianità dopo la malattia, a negatività virale avvenuta, nella fase cosiddetta di “guarigione dalla Covid 19”. L’obiettivo è stato ed è: valutare con follow-up le conseguenze a medio e lungo termine della malattia da Sars-CoV2 nei pazienti di Anagni, che hanno contratto la malattia durante i primi mesi della prima fase di pandemia, riproponendo il percorso indicato dalle primitive osservazioni dei sanitari cinesi secondo i dettami della BTS.

CARATTERISTICHE CLINICHE DEI PAZIENTI

Sono stai visitati n° 22 pazienti di cui 8 Femmine e 14 Maschi. Età Media: 54,3 anni.

I controlli dei pazienti eseguiti a domicilio per la maggioranza dei casi e nei residui casi presso lo studio medico del Dr. Antonio Necci, referente in Anagni per l’Associazione Medici, hanno compreso: Anamnesi, Esame obiettivo, Spirometria, Saturimetria, Ecografia toracica. I Medici impegnati a domicilio sono stati: dr.ssa Teresa Petricca, Pneumologo Internista e dr.ssa Rosalba Cipriani, Internista Endocrinologa. Eseguito poi il Test Sierologico su 12 dei 22 pazienti. Nei mancanti 10 il test non è stato effettuato per mancata presentazione del paziente nei giorni dell’esame. Gli esami sierologici per un totale di 105 prestazioni, hanno interessato i pazienti in studio osservazionale, i familiari e/o conviventi, i soggetti con rapporti stretti e continuativi con i pazienti ed i casi controllo. L’Ecografia toracica è stata eseguita su tutti i pazienti a prescindere dalla persistenza o presenza dei sintomi respiratori post Covid. L’ Ecografia ha consentito di non accedere alla metodica Tac Torace in Alta Risoluzione (HRTC) con netto risparmio dell’esposizione all’irraggiamento dei pazienti studiati. Proprio per la possibilità della metodica ecografica di consentire la visualizzazione di lesioni periferiche submantellari polmonari, quali le lesioni interstiziali da Sars-CoV2, è stato possibile, in osservanza alle linee guida della BTPS, limitare l’uso della HRTC Polmonare metodica di imaging, ripetiamo, fortemente espositiva all’irraggiamento. Quest’ultima si è inteso riservarla ai casi con evidente anormalità alla Radiografia Standard del torace e/o con peggioramento patologico del paziente, consentendo, peraltro, di ridurre il carico lavorativo delle radiologie pubbliche, già fortemente impegnate durante la pandemia. Lo studio è stato tra i primi in Italia rispetto ad altri simili ed al momento dell’effettuazione non ha trovato analoghi in letteratura. E’ stato previsto di riservare l’Angio Tc polmonare a coloro che, dopo 12 settimane dalla dimissione, avessero manifestato segni di PVD (Pulmonary Vascular Disease), ma in realtà ciò non si è reso necessario nei nostri osservati.

CONCLUSIONI

All’atto della visita, 11 pazienti ovvero il 50% degli osservati, non lamentava più sintomi. Nel rimanente 50% sintomi di prevalenza erano rappresentati da:

· malessere generale

· astenia

· difficoltà respiratoria prevalentemente da sforzo e di diversa entità.

Nessun paziente manifestava disturbi cardiologici, gastroenterologici, neurologici.

I pazienti con IMPEGNO ECOGRAFICO da MODERATO a GRAVE sono risultati in numero pari ad 11.

Degli 11 pazienti:

· 10 (dieci), pari al 45% dei 22 in esame, hanno mostrato un’ ALTERAZIONE ECOGRAFICA di GRADO MODERATO;

· 1 (uno) paziente, pari al 5% degli esaminati, ha mostrato un’ ALTERAZIONE ECOGRAFICA DI GRADO GRAVE.

DISTRIBUZIONE delle ALTERAZIONI SPIROMETRICHE nei 10 pazienti con alterazione ecografica di grado moderato distinte in OSTRUTTIVE e RESTRITTIVE

Alterazioni Ostruttive

· OSTRUZIONE GRAVE: nel 50 % dei pazienti, ovvero in 5 dei 10 pazienti.

· OSTRUZIONE LIEVE MODERATA e LIEVE: nel 30% dei pazienti, ovvero in 2 pazienti in forma lieve moderata ed in 1 paziente in forma lieve.

Alterazioni Restrittive:

· RESTRIZIONE LIEVE: nel 20% dei pazienti, ovvero in 2 pazienti.

L’ unico paziente con IMPEGNO ECOGRAFICO GRAVE, ha presentato un’ OSTRUZIONE GRAVE

Se consideriamo i dati solo rispetto le alterazioni funzionali ventilatorie rilevate dalla spirometria, descriviamo sui 22 pazienti in osservazione al I° STEP :

· N ° 7 Spirometrie Normali

· N° 15 Spirometrie Patologiche di cui :

A. n° 12 di tipo Ostruttivo così distribuite:

– 25% con Ostruzione Lieve (3 pz sui 12 ostruiti)

– 25% con Ostruzione Lieve Media (3 pz sui 12 ostruiti)

– 50% con Ostruzione Grave (6 pz sui 12 ostruiti)

B. n° 2 di tipo Restrittivo così distribuite:

– 6,6% con Restrizione di grado Lieve (1 pz sui 15 con PFR patologiche)

– 6,6% con Restrizione di grado Lieve Medio (1 pz sui 15 con PFR patologiche)

C. n° 1 di tipo Misto (Ostruttivo-Restrittivo):

– 6,6% con disturbo misto di grado Lieve –Medio (1 pz sui 15 con PFR patologiche)

Concludendo:

L’ 80 % dei 15 pazienti con spirometrie patologiche presenta un quadro OSTRUTTIVO; mentre il 20% dei 15 pazienti con spirometrie patologiche presenta un quadro RESTRITTIVO

RISULTATI DELL’ ESAME SIEROLOGICO POST COVID-19 su 12 pazienti:

– Il 75% dei pazienti ha mostrato siero conversione

– Il 25% ( 3 pz sui 12 esaminati) non ha sieroconvertito.

Da precisare che dei 3 pazienti negativi, 1 pz presentava grave interessamento ecografico e spirometrico; 1 pz presentava una ostruzione grave in assenza di alterazione ecografica toracica;

1 paziente non presentava alterazione ecografica toracica, né spirometrica.

Dott.ssa Teresa Petricca – Pneumologo – Responsabile Scientifico Associazione Medici Ambiente

Dott. Antonio Necci – MMG – Referente per Anagni Associazione Medici Ambiente