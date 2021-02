Raggi: “Tutti dovremmo conoscere la storia di Giovanni Palatucci, un Giusto tra le Nazioni”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Tutti dovremmo conoscere la storia di Giovanni Palatucci, un “Giusto tra le Nazioni”: un esempio di coraggio e di solidarietà. Giovanni Palatucci era un poliziotto italiano, Questore di Fiume, che durante l’Olocausto, con grande coraggio, salvò la vita di innumerevoli persone, perseguitate a causa delle leggi razziali. E per questo, a soli 36 anni, venne deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove morì.

Questa mattina ho partecipato alla cerimonia commemorativa in suo ricordo, all’interno della scuola che porta il suo nome. Abbiamo poi piantato un albero di ulivo, proveniente dalle colline di Gerusalemme e donato dalla Fondazione Karen Kayemeth Lelsrael Italia Onlus.

Un’occasione importante per ribadire che l’indifferenza non è mai la risposta. E Palatucci ne è un esempio.