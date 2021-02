Fondotinta liquido: cos’è e consigli d’applicazione

Il mondo del make up è ricco di marchi anche prestigiosi, pensiamo a L’Oréal, che negli anni hanno lanciato prodotti diventati indispensabili per l’universo femminile. Tra i più ricercati ci sono senza dubbio il rossetto, il mascara oppure al fondotinta. Oggi soffermiamoci proprio su quest’ultimo, il fondotinta.

Secondo gli storici il primo fondotinta è stato inventato dagli antichi Egizi nel lontano 3300 a.C. A quei tempi era considerato “bello” chi aveva un volto bianchissimo, quindi le donne egiziane, compresa la regina Cleopatra e le sue ancelle, solevano schiarire la pelle del viso con la polvere di caolino, un’argilla morbida di origine naturale.

Anche nel Trecento andavano di moda i visi “pallidi”, così le signore si spalmavano sul volto grandi quantità di dense creme ottenute mescolando ossido d’argento e mercurio a grasso animale. Per tutto il Settecento, invece, per ottenere una pelle “color madreperla”, dame e cavalieri utilizzavano lucidissime pomate collose composte di olii, burro di cacao e farine.

È solo dal primo ventennio del Novecento che si inizia a diffondere l’idea che un colorito naturale, forse perché socialmente opposto a quello cadaverico dato dalla tisi, il male del secolo, fosse simbolo di salute, vivacità e sensualità. Così sono nati i fondotinta colorati come li conosciamo oggi.

Il fondotinta L’Oréal infallible

Negli ultimi anni è stato introdotto un prodotto davvero rivoluzionario: il fondotinta liquido L’Oréal Infallible. A differenza delle altre formulazioni, contiene una percentuale maggiore di acqua, quindi risulta più liquido. Per questo motivo, il fondotinta fluido ha una texture morbidissima ed una coprenza media o leggera.

Il fondotinta fluido è particolarmente indicato per le pelli normali, tendenzialmente secche o sensibili che risultano meno tolleranti nei confronti delle varianti cosmetiche troppo asciutte. Il prodotto è ideale soprattutto se la formula è arricchita di principi attivi idratanti, nutrienti e lenitivi, che rafforzano le difese cutanee e danno un maggiore comfort. Agenti opacizzanti caratterizzano i fondotinta fluidi indicati per le pelli miste e grasse; questi consentono di controllare la lucidità causata dall’eccesso di sebo, assicurando un effetto mat duraturo.

Come spiegato dall’azienda, questo fondotinta si caratterizza per l’innovativa tecnologia ossigeno combinata con polimeri a lunga tenuta infusi con l’aria. Questa permette alla pelle di respirare mentre gli oli ultra-leggeri e le polveri micro-sferiche assicurano una texture leggera ed estremamente naturale.

Si tratta di un prodotto davvero eccellente, e d’altronde non poteva essere altrimenti vista l’importanza dell’azienda che fonda le sue radici all’inizio del ventesimo secolo. Nel 1907, Eugène Schueller, un chimico francese, lasciò il posto che aveva all’Università Sorbona per dedicarsi ad una sua invenzione: una tintura per capelli innocua, chiamata Aureola. Di giorno raccoglieva gli ordini del colorante da parte dei parrucchieri cittadini e di notte lo imbottigliava.

La svolta avvenne nel 1908, quando adottò il marchio L’Oréal e la sua fama di imprenditore di talento crebbe a dismisura, tanto che ancora oggi il Centre Eugène Schueller, il laboratorio cosmetico di Clichy, a Nord-Ovest di Parigi, è considerato il maggiore del mondo, con più di 1000 ricercatori.