Governo Draghi? Ma anche no! Perchè…

Da circa una settimana viviamo una fase miracolosa dove, improvvisamente, tutti i problemi che per mesi hanno reso difficile a milioni di italiani la vita si sono volatilizzati.

Una certa stampa, poi, si è cimentata esclusivamente nello spendere parole melliflue e stendere chilometri di red carpet linguale.

Per e verso chi?

Al messia che salverà l’Italia e che porterà gli italiani nella terra promessa dalla BCE e dai mercati.

Parlo (lo scrivo piano e dolcemente per omaggiare cotanta grazia) di Sua Eminenza, il Dottor e Professore nonché Presidente Mario Draghi.

All’estero alcuni giornali intitolano “L’uomo che salvò l’euro può far risorgere l’Italia” e subito lo spread cala e si innalza la sua voglia.

Un giornale intitola “Con Draghi i mercati finanziari brindano!”. Beh, bisognerebbe vedere quale sia il motivo del brindisi, poiché i mercati brindano quando c’è odore di dividendi da suddividere ai propri azionisti. Il brindisi nasce proprio dal fatto che i mercati si aspettano maggiori profitti. Quindi se non si è titolari di grossi pacchetti azionari, il brindisi non porta alcun vantaggio. Tra l’altro chi come me non possiede alcuna azione, dovrebbe porsi l’interrogativo come i mercati intendano fare i profitti del cin cin.

Il calo dello spread, poi, è stato di pochi punti; nel corso degli ultimi due anni, però, poco è stato scritto su chi ha permesso il calo dello stesso da quota 300 a quota 100.

Di Costanzo, suvvia, il divino Draghi ha un curriculum che tu neanche puoi sognare

Certo, ma ho un minimo di intelletto e cultura ma soprattutto ho una memoria che se penso a Draghi più che sognare ho gli incubi.

Rinfreso, allora, la memoria alle lingue ops penne che in questi giorni si affannano a diffondere la buona novella draghiana.

Draghi dal 1991 al 2001 è il direttore generale del ministero del tesoro; un ruolo cruciale poiché elabora ogni tipo di iniziativa economica, finanziaria e monetaria all’interno del MEF.

In questo decennio è autore protagonista delle privatizzazione di Iri, Telecom, Comit, Credit, Enel che hanno smantellato l’apparato pubblico italiano.

Se non erro, poi, in questo decennio ha diretto l’acquisizione di titoli speculativi che tanto bene alle casse dello stato italiano (sono le nostre casse) non hanno fatto, giusto?

Chi oggi elogia il Draghi mentre è al supermercato a fare la spesa, perché dimentica la “crociera” del 1992 al panfilo Britannia della Regina Elisabetta?

L’unto da Bruxelles lì ebbe un meeting con esponenti dell’alta finanza londinese e discusse del futuro delle privatizzazioni in Italia. Draghi dichiarò che le privatizzazioni anche se avrebbero indebolito le capacità del Governo di perseguire alcuni obiettivi non di mercato, come la riduzione della disoccupazione e la promozione dello sviluppo regionale, le riteneva inevitabili ai fini dell’integrazione europea (L’Europa delle banche e non quella dei popoli).

Gli stessi giornali hanno dimenticato chi, nel 2007, diede l’ok all’acquisto di Antonveneta da parte di MPS ad un valore folle di mercato; come mai?

Trovo ironico il fatto che tra i sostenitori del governo Draghi ci sia anche Silvio Berlusconi

Nell’agosto del 2011 l’ex cavaliere, infatti, ebbe recapitata nel suo studio di palazzo Chigi una letterina con mittenti Draghi e Jean-Claude Trichet.

Poche righe a dire il vero, il cui contenuto, però, spianò di fatto la strada al governo Monti e a quelle riforme che, tra l’altro, ci hanno tolto il diritto alla pensione. Nell’altro, per ripristinare la fiducia degli investitori, c’era e ci sono stati i tagli alla sanità e la sua conseguente privatizzazione (non vi suona strano che in mesi dove abbiamo capito l’importanza della sanità pubblica sia stato chiamato a salvarci chi quella sanità l’ha voluta tagliare e umiliare?)

La riduzione dei dipendenti pubblici, la riduzione dei salari (600 euro al mese sono la paga media ideale per simpatici giocosi draghetti), la riforma della contrattazione collettiva nazionale (per la gioia di Bonomi e soci) e criteri più rigorosi per le pensioni di anzianità (il pianto di Elsa Fornero è un’offesa alla dignità di chi oggi deve sbarcare, dopo una vita di lavoro, il lunario con 515,08 euro al mese).

Una letterina che è stata il vangelo per Mario Monti che ha ratificato il Fiscal Compact (quello che abbiamo sospeso durante la pandemia altrimenti il premier Giuseppe Conte neanche i quattro spiccioli che abbiamo ricevuto poteva erogare).

Whatever it takes

La frase pronunciata da LUI nel 2012 è il mantra delle novelle draghette e degli spumeggianti draghini.

Tutto il necessario per salvare l’euro. Ripeto: tutto il necessario per salvare l’euro.

Mi sarei aspettato, quindi, una riforma della concezione della moneta unica e della sua gestione delegata alla sola BCE. Invece furono dati fior di miliardi di euro (di tutti gli europei) alle banche per salvarle ma nell’economia reale finirono neanche le mance.

Quando esultate con il “whatever it takes” mentre cercate di non pronunciarlo come farebbe un buffone dall’accento toscano, non dimenticate che a quella frase seguì nel 2015 un altro esproprio finanziario alla democrazia, questa volta a quella greca.

Ricordate il no dei greci alle condizioni imposte “dall’Europa” nel referendum del luglio del 2015?

E’ bastato che la BCE tagliasse i flussi di liquidità d’emergenza alle banche greche; la giusta punizione per i greci rei di aver osato decidere democraticamente il proprio destino.

L’ordine di tagliare i soldi, quindi ossigeno, alla Grecia arrivò dall’ufficio del mite Mario Draghi.

Di certo non vi sarete dimenticati l’angoscia dei milioni di greci che non sapevano più come fare per andare avanti.

All’epoca dei fatti avevo una compagna greca: mi raccontava della disperazione di molti genitori perché non avevano i soldi per pagare le medicine ai figli e che gli ospedali erano privi di farmaci.

Ritorniamo ai nostri festosi giornali e sul parametro temporale

Sia Draghi sia Monti sono stati uomini della banca Goldman Sachs.

Bene, come ha fatto notare Francesco Amodio (per fortuna ci sono ancora delle menti libere) in un suo articolo, la finestra temporale breve data a Draghi per governare e chiesta da alcuni esponenti politici in cambio della fiducia, non eviterà allo stesso di fare dei danni così come li fece illo tempore il bocconiano Monti.

In soli 5 mesi Monti modificò la Costituzione con l’inserimento del pareggio di bilancio; una legge costituzionale approvata in tempi così brevi è stata una cosa mai vista nella storia repubblicana.

In 5 mesi il buon professor Monti istituzionalizzò, così, l’austerity. Una scelta che ha legato le mani ai successivi governi perché se leghi la spesa pubblica, leghi la vita degli italiani al cappio dell’austerità.

Marzo 2020: l’intervista all’illuminato e saggio Draghi

In quel mese Draghi ha rilasciato un’intervista alla testata Financial Times nella quale ha affermato che il debito pubblico è l’unica leva che i governi hanno per gestire le fasi di guerra.

Wow, finalmente si è ravveduto ed ha compreso che di austerity si muore.

Quando parlo di morte mi riferisco agli imprenditori che si sono visti tagliare le linee di credito dalle banche e al tempo stesso sono stati vessati dallo stato con ingiunzioni di pagamento. Mi riferisco, poi, agli anziani che non avendo soldi per acquistare del buon cibo sono stati costretti a mangiare cibo scadente che a sua volta li ha portati a morire di infarto. Ci sarebbero, infine, quelli che seppur non morti, vivono nella disperazione poiché subissati dai debiti nei confronti dello stato o perché per mangiare devono fare la fila alla Caritas, ma ritorniamo a quello che alcuni hanno definito un cambio di rotta.

A costoro rispondo che non solo non c’è stato alcun cambio di rotta ma che è solo cambiata la pelle del lupo il quale si è adeguato ai tempi.

A mio parere se si legge bene l’intervista rilasciata al Financial Times, emerge chiaro il disegno che ha in mente Draghi: lo stato diventa (con il debito pubblico) solo il prestatore dei privati i quali continueranno a gestire i nostri soldi per raggiungere i loro esclusivi interessi e possibilmente senza alcun tipo di controllo effettivo sul loro operato. Insomma il paradigma liberista che vede privatizzare gli utili e pubblicizzare le perdite è giunto alla versione 2.0.

Detto ciò, è evidente che il futuro dei giovani e di molti italiani è stato pregiudicato anche dalle scelte di Draghi.

Non vi ho convinto?

Bene, vi riporto le parole di Francesco Cossiga, l’ex presidente della repubblica che viene oggi ricordato per averci visto bene su Luca Palamara.

Queste le parole dette nel 2008 nella trasmissione di Luca Giurato andata in onda su Rai 1: “E’ un vile affarista. Non si può nominare Presidente del Consiglio chi è stato socio della Goldman Sachs…il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, dell’industria pubblica e della svendita dell’industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro. Immaginati cosa farebbe da Presidente del Consiglio, svenderebbe quel che rimane”.

Purtroppo una certa borghesia italiana è rapida nel salire sul carro dei temporanei vincitori. Peccato che quel carro prosegua alla velocità di un carro funebre.

Una borghesia alla quale non interessa sapere qual è la direzione intrapresa dal carro; l’importante è essere al “sicuro” perché prima o poi qualche briciola arriva sempre.

Su certa stampa è inutile che spreco tempo e chiedo perché molti di voi prima di osannare qualcuno non approfondiscono la storia di questa persona?

Mi direte che sono proprio io il primo a giudicare Draghi senza sapere quale sarà il suo programma.

Certo, ma ci sono delle differenze

Quando Draghi sostiene che “Sul Recovery bisogna spendere bene i soldi, senza sprechi”, lui per sprechi cosa intende?

Per me se i soldi sono spesi in ospedali pubblici, infrastrutture e scuole pubbliche, sono soldi ben spesi.

Alla luce del suo famoso curriculum, sono certo che per lui i soldi ben spesi sono solo quelli dati alle banche; se fosse diversamente, lieto di essere smentito.

Vi ricordo che i soldi di cui parla Draghi sono i nostri.

Si tratta del nostro futuro ed io, parafrasando, non darei mai in gestione la sicurezza della banca del sangue ad un vampiro.

Chi vi dice che non ci sono i soldi, vi tiene nascosto che dal 1993 ad oggi, tranne nel 2008, l’Italia ha speso meno di quello che ha incassato.

Omette, poi, di evidenziare che durante la pandemia i super ricchi hanno visto accrescere i propri profitti di oltre il 25% (chiedere a Jeffrey Bezos per conferma).

Governo tecnico?

Non esistono governi tencici poiché qualsiasi scelta fatta dal governo riguarderà il nostro destino nel lavoro, nella sanità, nelle scuole, nelle università e in ambito previdenziale.

Fu proprio un colpo di mano delle tecnicissima Fornero a far nascere gli esodati.

Concludo con una frase di Karl Marx:

“Come in medicina le cure miracolose dei guaritori sono possibili solo per l’ignoranza delle leggi del mondo naturale, così in politica le ricette miracolose dei “salvatori della patria” sono possibili solo per l’ignoranza delle leggi del mondo economico e sociale”.

A buon intenditore poche parole.