Raggi: “Ancora pochi giorni e il cantiere di Via IV Novembre”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà completato. Nel frattempo è stata riaperta al traffico nei due sensi di marcia. Vi mostro qualche foto con i risultati dei lavori di riqualificazione. Come vedete i sanpietrini sono stati tolti: rimangono solo ai bordi. Così come prevede il nostro Piano Sanpietrini.

La strada è ora più sicura, soprattutto per motociclisti e scooteristi che ogni giorno la percorrono per entrare nel centro storico. E già da alcune settimane possono apprezzarne i benefici rispetto al passato.

Sono stati realizzati anche degli attraversamenti pedonali e lo spartitraffico in sanpietrini in via Cesare Battisti: sono un’ottima soluzione per potenziare la sicurezza dei pedoni.

Per non arrecare disagio ai cittadini, gli ultimi interventi, come la segnaletica definitiva, saranno effettuati di notte.