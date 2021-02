Fratoianni: “Condivido la proposta di Nicola Zingaretti di riunire l’alleanza PD, M5S, LEU”

Condivido la proposta di Nicola Zingaretti: riunire l’alleanza PD, M5S, LEU per definire una linea comune è un passo necessario. Renzi ha lavorato per far saltare l’alleanza. Noi dobbiamo provare a preservarla e renderla più forte. Anche perché credo che nessuno potrebbe sostenere politicamente un governo con la destra e senza il M5S. Né sarebbe possibile mettere insieme i nostri voti con quella della destra.

Non esistono governi tecnici e tantomeno esistono governi neutri.

La natura di un governo si misura dalle sue scelte

Quello che va discusso in queste ore è quale sarà la scelta prevalente di un eventuale nuovo governo.

Se sceglierà di prorogare il blocco dei licenziamenti, di preparare una riforma del fisco in termini fortemente progressivi, di investire pesantemente sul rafforzamento del sistema sanitario pubblico e sulla scuola è un conto.

Se le scelte sono di segno opposto è tutta un’altra faccenda.