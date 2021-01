Raggi: “Erano molti anni che aspettavamo questo intervento”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Le operazioni coordinate dal Dipartimento Lavori Pubblici sono sempre le stesse quando si tratta di riqualificare una strada: rinnovare l’asfalto, pulire i tombini e le caditoie, nuova segnaletica, soprattutto per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali.

Ma in questo caso i lavori sono ancora più importanti perché fanno parte di una più ampia programmazione che nelle prossime settimane ci permetterà di ripristinare decoro e sicurezza a via Montecarotto, via Montegiorgio, via Grisolia, via Mechelli e via Loreto. Sono altre strade molto importanti per la viabilità del quartiere, sono un altro passo concreto che stiamo facendo per consentire ai cittadini di tornare a vivere in sicurezza piazze, strade, parchi e aree verdi.