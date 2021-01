Frosinone, Linea Verde dal belvedere

È andata in onda sabato 30 gennaio su RaiUno la puntata di Linea Verde Life dedicata a Frosinone e alla Ciociaria, raccontata da nord a sud. I due conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi hanno fatto tappa a Corso della Repubblica, sul belvedere del capoluogo, insieme alla troupe del seguitissimo programma Rai, per commentare, insieme, le tante sorprese e la ricchezza, non solo dal punto vista enogastronomico, del Frusinate.

Terrazza del belvedere

E a proposito del… belvedere, il Comune di Frosinone ha lanciato, la scorsa estate, la Terrazza del belvedere, una iniziativa che, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, ha avuto grande successo sia in ambito cittadino che in ambito provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore della Città per giovani e per i frequentatori di ogni età.