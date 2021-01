Bonus sociale 2021, Latina: automatico da gennaio

Stabilito da ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, il bonus sociale diventerà automatico dal 2021 nell’erogazione. Il bonus include i bonus acqua, luce e gas intesi come agevolazioni sulle rispettive bollette per le famiglie in condizioni di disagio economico con ISEE fino a 8.265 euro o fino a 20.000 euro per quelle con almeno 4 figli, e per chi è percettore di reddito o pensione di cittadinanza anche con ISEE superiore a 8.265 euro.

A questi aiuti cumulabili tra loro, è possibile aggiungere il bonus elettrico per disagio fisico per coloro che consumano energia elettrica per apparecchiature mediche per sé o per un familiare. I bonus hanno durata di 1 anno e dal 1° gennaio 2021 la domanda e il rinnovo saranno automatici per le famiglie che ne hanno i requisiti.

Il bonus

Il bonus luce garantisce uno sconto di € 125 per due componenti del nucleo familiare, € 148 per 3-4 componenti e € 173 quando la famiglia ha 4 o più membri. L’agevolazione non dipende dal fornitore.

Il bonus acqua è basato sulla propria tariffa dell’acqua offrendo sino a 50 litri d’acqua al giorno secondo le disposizioni degli enti pubblici. Lo sconto viene attribuito direttamente in bolletta per chi ha una fornitura individuale, mentre chi possiede una fornitura centralizzata lo riceverà con un metodo di pagamento tracciabile e verificabile come l’accredito su conto corrente o un assegno circolare.

Il bonus gas dipende dalla composizione del nucleo familiare, dal luogo di residenza e dall’uso del gas. Il proprio tipo di fornitura determinerà se lo sconto verrà ricevuto in bolletta (utenti diretti) o come bonifico (utenti indiretti).