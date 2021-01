Raggi: “L’area di Casilina-Tor Tre Teste sarà al centro di un programma di riqualificazione”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

L’area di Casilina-Tor Tre Teste, nella periferia est di Roma, sarà al centro di un ampio programma di riqualificazione che punta a realizzare diversi interventi su ambiente, servizi, infrastrutture e mobilità sostenibile.

Pochi giorni fa la Giunta capitolina ha dato via libera a una serie di opere pubbliche per rendere più vivibile l’intera zona, a beneficio dei tanti cittadini che vi abitano.

Si prevedono il rifacimento di via di Tor Tre Teste, di un lungo tratto di via Casilina e di altre strade limitrofe; una nuova viabilità locale; la realizzazione di piste ciclabili e di un’area verde con percorso ciclopedonale tra via Marchesetti e il Parco della Musica, una nuova piazza di Tor Tre Teste.