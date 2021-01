Fratoianni: “Quello di ieri sera al Senato è un punto di partenza”

Quello di ieri sera al #Senato è un punto di partenza. Fino ad oggi questo #governo ha fatto quello che doveva, in un momento difficile e straordinario. Cose di #sinistra e giuste, come prorogare il blocco dei licenziamenti, intervenire a sostegno del reddito, cancellare l’orrore dei decreti Salvini.

E noi lo faremo con le nostre proposte. È il momento di discutere davvero di redistribuzione della ricchezza e di una tassa sui grandi patrimoni. Rinnovare i contratti collettivi nazionali e introdurre un salario minimo garantito. Impiegare i fondi europei per la transizione ecologica della nostra economia.

La nostra battaglia per la #GiustiziaSociale e l’#ambiente non finisce qui.