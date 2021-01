Raggi: “Una bella novità per rendere la nostra città ancora più bella”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Qualche giorno fa vi avevo mostrato la nuova pista ciclopedonale che collega Villa Ada e Villa Borghese, nel quadrante nord della città. Stiamo sperimentando nuove soluzioni per rendere ancora più sicura e visibile questa pista ciclabile, anche di sera.

Quelli che vedete sono dei nuovi dispositivi a led che illuminano il percorso nel tratto di viale Rossini davanti Villa Taverna e in prossimità degli attraversamenti pedonali di Piazza Ungheria. Si ricaricano con la luce solare durante il giorno e in automatico si accendono quando fa buio, con un notevole risparmio energetico e sulla futura manutenzione.

Una bella novità per rendere la nostra città ancora più bella e attrattiva.