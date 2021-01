Raggi: “Il Parco Commendone verrà completamente riqualificato”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il Parco Commendone, infatti, verrà completamente riqualificato. Sono stata lì per vedere come procedono i lavori: verrà rifatta, ampliandola, l’area giochi, verranno piantati nuovi alberi e sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione rendendo tutto il parco non solo più decoroso, ma soprattutto più sicuro.

In questa zona della città, tra l’altro, oltre a questa ci sono altre due importanti aree verdi: il parco Nicholas Green e la Collinetta Boccea. È già in fase di progettazione una ciclabile che le collegherà creando un percorso unico per spostarsi in bicicletta.